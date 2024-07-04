В Кремле рассказали о публичном характере плана России по Украине

Песков: план России по Украине стал достоянием общественности по всему миру

Представленный Россией план урегулирования по миру на Украине документально и публично зафиксирован, проект уже стал достоянием общественности всего мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Этот план зафиксирован. Он зафиксирован, он озвучен публично. Он озвучен международно. Он стал достоянием общественности всего мира», — заявил Песков, отметив, что Запад уже отказался от поддержки российских предложений по Украине. Вместе с тем пресс-секретарь российского президента выразил надежду, что на Западе «наверняка кто-то задумался» о том, чтобы в конечном итоге поддержать инициативу Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт можно прекратить немедленно, приняв предложенные Россией условия урегулирования.

4 июня Путин сообщил, что Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение». Условием для переговоров президент назвал отвод войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) из новых регионов — Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Помимо прочего, Украина должна отказаться от идеи вступления в НАТО.