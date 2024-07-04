Путин назвал способ одномоментно прекратить конфликт с Украиной. Что для этого требуется?

Путин: предложенные Россией условия немедленно прекратят конфликт на Украине

Украинский конфликт можно прекратить немедленно, приняв предложенные Россией условия урегулирования. Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Глава государства поблагодарил лидеров ШОС за предложения по урегулированию конфликта и заверил, что Москва готова учитывать эти инициативы. Он подчеркнул, что Россия «всегда выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации».

В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования [конфликта на Украине], который в случае готовности украинской стороны, а главное — ее западных спонсоров, принять его, позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры Владимир Путин президент России

Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров

На встрече с руководством российского МИД 14 июня Путин заявил, что Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение». Условием для переговоров президент назвал отвод войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) из новых регионов — Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик.

Помимо прочего, Украина должна отказаться от идеи вступления в НАТО. В этом случае, по словам Путина, Москва будет готова прекратить огонь в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Российский лидер при этом уточнил, что ВСУ должны полностью уйти со всей территории новых регионов РФ — в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину.

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Принципиальной позицией переговоров является также нейтральный и безъядерный статус Киева. Что касается Москвы, она «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров, заявил Путин. Президент особо отметил, что речь будет идти не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.

Кремль исключил посредничество Эрдогана на переговорах по Украине

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредником в переговорах. В то же время он добавил, что урегулирование конфликта обсуждалось на встрече Эрдогана и Путина на саммите ШОС в Астане.

Турецкий лидер пообещал российскому президенту, что Анкара продолжит прилагать усилия для достижения мира на Украине. По мнению Эрдогана, положить конец конфликту можно сначала прекращением огня, а затем миром.

В России заявили о растущем числе сторонников мирных переговоров на Западе

Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» обратил внимание на изменение отношения Запада к украинскому конфликту. «Запад же понимает, что действия, связанные с санкционной войной, с помощью которой планировалось развалить экономику России, провалились. И дальнейшая эскалация приводит только ко все более серьезным проблемам», — порассуждал он.

По словам парламентария, голосов в пользу начала ведения переговоров становится все больше. Позиции Украины между тем, по его словам, слабеют. Кроме того, внутренние конфликты во Франции и Соединенных Штатах также могут повлиять на развитие событий на Украине, заметил он.