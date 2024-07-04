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16:09, 4 июля 2024Мир

В ООН оценили «формулу мира» Зеленского

Председатель ГА ООН: в плане Зеленского есть элементы для переговоров с Россией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского содержатся необходимые элементы для переговоров Москвы и Киева по урегулированию конфликта. Об этом заявил председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) Дэннис Фрэнсис в интервью Associated Press.

«Я думаю, что в плане Зеленского есть много важных элементов, которые могут стать основой для диалога России и Украины, когда наступит подходящее время», — рассказал председатель.

Фрэнсис также отметил, что выборы в США и ряде ключевых европейских стран вызывают «обеспокоенность организации» по поводу возможного изменения политики Запада в отношении конфликта. Однако он подчеркнул, что Генассамблея придерживается принципа «территориальной целостности Украины», независимо от исхода национальных выборов в других странах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Фрэнсиса в нарушении полномочий. В частности, он заявил, что Москва якобы нарушила Устав всемирной организации.

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      Дарья Устьянцева
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