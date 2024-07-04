В России появился чумовой капитал

Губернатор Артюхов: в ЯНАО начнут помогать кочующим молодым семьям

В Ямало-Ненецком округе будут поддерживать молодые семьи, ведущие кочевой образ жизни. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Его цитирует ТАСС.

Речь идет о расширении программы поддержки коренного населения. Кочующие молодые семьи смогут получать чумовой капитал при рождении второго ребенка. Сейчас на это могут рассчитывать только те родители, у которых появился третий. Артюхов напомнил, что в регионе традиционно вводятся те или иные меры поддержки для людей, занятых в секторе оленеводства. А таковых насчитывается порядка 20 тысяч.

Ранее россиянам разрешили тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство через эскроу-счета. Соответствующие поправки приняла Госдума. Предполагается, что такие меры позволят защитить россиян с детьми: если подрядчик окажется нечестным, маткапитал вернется семье.

Также известно, что жительницы России могут направить материнский капитал на накопительную часть пенсии. При этом до наступления пенсионного возраста они могут возвратить средства и потратить их по-другому.