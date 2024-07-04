В России предложили навсегда запретить бывшим депутатам совершать одно действие

Политолог Бовт: экс-депутатам нужно навсегда запретить выезжать за границу

Экс-депутатам нужно навсегда запретить совершать одно действие — выезжать за границу. Об этом в своем Telegram-канале иронично заявил российский политолог Георгий Бовт.

Так эксперт отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил проработать вопрос ограничения выезда для бывших депутатов на два или три года.

По словам политолога Бовта, при подобном запрете в Госдуму будут стремиться те депутаты, которые «на дух не переносят заграницу» и не имеют средств для выезда за рубеж. «Нищими [депутаты] придут в парламент, нищими уйдут. Да, и родственников не забыть. До седьмого колена», — пошутил в канале политолог.

Ранее Госдума приняла закон, обязывающий депутатов нижней палаты парламента и сенаторов Совфеда согласовывать поездки за рубеж. Нарушителей новой нормы могут лишить полномочий решением соответствующей палаты парламента.