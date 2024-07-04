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13:59, 4 июля 2024Россия

Депутатам Госдумы захотели запретить выезжать за границу после истечения полномочий

Володин поручил проработать вопрос о запрете выезда экс-депутатов ГД за границу

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутатам Госдумы и сенаторам Совфеда захотели запретить выезжать за границу в течение нескольких лет после истечения полномочий. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

С предложением о введении запрета на законодательном уровне выступил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поддержал инициативу и поручил комитету проработать ее.

Председатель Госдумы напомнил, что в России уже действует похожая норма в отношении госслужащих, допущенных к секретной информации — для них вводятся ограничения на выезд за границу сроком на пять лет. «Если мы примем это решение — а оно будет ответственным, — то точно у нас будут избираться люди, понимающие, что они работают в интересах страны и это не прогулка», — подчеркнул Володин.

Ранее Госдума приняла закон, обязывающий депутатов нижней палаты парламента и сенаторов Совфеда согласовывать поездки за рубеж. Нарушителей новой нормы могут лишить полномочий решением соответствующей палаты парламента.

Помимо этого, в ходе проходившего 4 июля заседания Госдумы первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил запретить депутатам иметь жилье за рубежом. Володин также поручил изучить эту инициативу главе Комитета по вопросам безопасности Василию Пискареву.

ЖЗЛ
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