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15:55, 4 июля 2024Экономика

В России выросла популярность безналичной оплаты

ЦБ РФ: доля безналичных платежей в России к концу года составит 84-85 процентов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России выросла популярность безналичной оплаты. Об этом в ходе Финансового конгресса Банка России заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, ее цитирует РИА Новости.

По прогнозам Центробанка, к концу 2024 года доля таких платежей увеличится и составит 84-85 процентов. «Мы видим рост, и эти темпы сохраняются», — рассказала она.

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Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что по итогам прошлого года использовать безналичную оплату стали на 5,3 процента чаще. Дотя этого вида платежей в розничном обороте выросла до 83,4 процента, что является одним из самых высоких показателей в мире, подчеркнула она.

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