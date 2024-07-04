«Честный знак»: в мае валенки подорожали больше чем на 16 процентов

В конце весны в России подорожали валенки, кеды и сандалии, но в то же время подешевели туфли. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные государственной системы маркировки «Честный знак».

Так, по сравнению с апрелем валенки в среднем подорожали на 16,5 процента (до 1200 рублей), кеды — на 50 процентов (до 2900 рублей), а сандалии — на 20 процентов (до 2100 рублей). Туфли подешевели на 15 процентов — до 2400 рублей за пару.

По словам руководителя товарной группы Центра развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Варвары Михайловой, в мае спрос на обувь упал на три процента. А ситуация с кедами и сандалиями говорит о том, что в России стали отдавать предпочтение более дорогой обуви.

Ранее появилась информация о том, что в июне 2024 года россияне в два раза увеличили покупки обуви для отдыха и спорта по сравнению с предыдущим годом. Средний чек составил 6 тысяч 862 рубля.

Эксперты считают, что при покупке обуви в первую очередь нужно обратить внимание на материалы верха, которые должны быть натуральными. Летом лучше выбирать обувь с дышащей кожей или натуральной тканью, на липучках или шнурках.