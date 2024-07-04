Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:55, 4 июля 2024Экономика

В России подорожали валенки

«Честный знак»: в мае валенки подорожали больше чем на 16 процентов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В конце весны в России подорожали валенки, кеды и сандалии, но в то же время подешевели туфли. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные государственной системы маркировки «Честный знак».

Так, по сравнению с апрелем валенки в среднем подорожали на 16,5 процента (до 1200 рублей), кеды — на 50 процентов (до 2900 рублей), а сандалии — на 20 процентов (до 2100 рублей). Туфли подешевели на 15 процентов — до 2400 рублей за пару.

По словам руководителя товарной группы Центра развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Варвары Михайловой, в мае спрос на обувь упал на три процента. А ситуация с кедами и сандалиями говорит о том, что в России стали отдавать предпочтение более дорогой обуви.

Материалы по теме:
В России набирают популярность гаражные распродажи одежды. Как бесплатно обновить гардероб и заодно помочь планете?
В России набирают популярность гаражные распродажи одежды.Как бесплатно обновить гардероб и заодно помочь планете?
27 мая 2024
Мода лета-2024: главные тренды, стильные образы, актуальные цвета
Мода лета-2024:главные тренды, стильные образы, актуальные цвета
11 июня 2024

Ранее появилась информация о том, что в июне 2024 года россияне в два раза увеличили покупки обуви для отдыха и спорта по сравнению с предыдущим годом. Средний чек составил 6 тысяч 862 рубля.

Эксперты считают, что при покупке обуви в первую очередь нужно обратить внимание на материалы верха, которые должны быть натуральными. Летом лучше выбирать обувь с дышащей кожей или натуральной тканью, на липучках или шнурках.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Чешский наемник попал под суд за службу в ВСУ и мародерство в Буче. Он присвоил слитки золота и драгоценности

      В российском регионе нашли редчайший красивый и очень опасный цветок

      В ДНР рассказали о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

      Описаны предпочтения ПК-геймеров

      Телеведущая в прямом эфире раскрыла смертельный диагноз

      Китай поддержит Tesla с помощью госзакупок

      Полторы тысячи камней удалили из желчного пузыря пациентки

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Сочи

      В России заявили об ожидаемом и деструктивном шаге Зеленского после встречи с Орбаном

      В ЦБ оценили возможность возвращения массовой льготной ипотеки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше