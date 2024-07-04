В российском регионе медведь загрыз гулявшего мужчину

В Калужской области медведь загрыз гулявшего рядом с домом с собаками мужчину

Около деревни Леоново в Износковском районе Калужской области медведь насмерть загрыз мужчину. Об этом пишет «Газета.Ru».

Местный житель сообщил, что инцидент произошел 2 июля, когда погибший вышел на прогулку с собаками. По его словам, после случившегося жители деревни «дальше огорода» не пойдут.

Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа подтвердил информацию.

Ранее в селе Горячие Ключи на курильском острове Итуруп медведь напал на сторожа, который пытался защитить от хищника свою собаку. В результате инцидента мужчину пришлось госпитализировать. После нападения медведя охотоведы дежурили вблизи села, однако зверь больше там не появлялся.