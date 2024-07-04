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10:28, 4 июля 2024Спорт

В «Вашингтоне» облегчили жизнь Овечкину

Генменеджер Маклеллан: усилили «Вашингтон», чтобы облегчить жизнь Овечкину

Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports / Reuters

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталс» Брайан Маклеллан рассказал, что благодаря усилению команды получилось облегчить жизнь ее капитана Александра Овечкина. Его цитирует ESPN.

По словам Маклеллана, в команде осознавали необходимость стать лучше, в том числе ради Овечкина. «На Ови было большое давление, чтобы он показал себя в прошлом году, потому что нам не хватало глубины в этой области, так что, надеюсь, в этом году его здесь больше поддерживают, и в целом команда лучше», — заявил он.

38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В его активе 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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