В Великобритании предрекли уничтожение переданных Украине F-16

Telegraph: истребители F-16 могут быть уничтожены по прибытии на Украину

Переданные Украине истребители F-16 могут быть уничтожены сразу по прибытии в страну. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Отмечается, что в последние несколько недель российские войска нанесли ряд успешных ударов по украинским аэродромам. При этом система противовоздушной обороны (ПВО) не сработала.

В связи с этим, по мнению авторов статьи, истребители F-16 также могут быть уничтожены сразу после прибытия на аэродромы.

В июне французское издание Midi Libre писало, что российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» сделают обещанные Киеву истребители F-16 бесполезными. Из-за российской ПВО F-16 придется летать на минимальных высотах.