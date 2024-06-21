Во Франции рассказали о бесполезности F-16 для Киева

Midi Libre: российские ЗРС С-400 сделают украинские F-16 бесполезными

Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» сделают обещанные Киеву истребители F-16 бесполезными. Об этом пишет французское издание Midi Libre.

Отмечается, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вынудят украинские F-16 летать на минимальных высотах. «С-400, эта российская мобильная система, нацеленная на Украину, может ограничить максимальную эффективность F-16», — рассказали в публикации.

Автор допустил, что ситуацию могли бы изменить ракеты класса «воздух-воздух» Meteor с дальностью около 100 километров, но они несовместимы с F-16.

Ранее в июне эксперт британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк назвал российские наземные средства ПВО главной проблемой для F-16, которые передадут Украине.

В мае издание The National Interest писало, что истребители F-16 не повлияют на ход военного противостояния на Украине. Американские ракеты могут стать магнитами для российских ракет.