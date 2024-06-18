Названа главная проблема для украинских F-16

Forbes: российские системы ПВО — главная проблема для украинских F-16

Наземные средства противовоздушной обороны (ПВО) России называют главной проблемой для истребителей F-16 Fighting Falcon, которые передадут Киеву. Об этом пишет Forbes со ссылкой на эксперта британского Королевского института оборонных исследований Джастина Бронка.

«Главной проблемой является российская наземная система ПВО, из-за которой украинским военным самолетам крайне опасно летать на большой высоте практически в любой точке Украины, но особенно в пределах ста миль или около того от линии фронта, в пределах досягаемости российских зенитных ракетных комплексов С-400», — написал аналитик в своем исследовании.

Отмечается, что Киев может получить ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120D с дальностью около 160 километров, однако украинские пилоты не смогут реализовать их преимущества. Бронк допустил, что из-за российской системы ПВО самолеты Киева будут пускать ракеты с предельной дистанции.

В конце мая издание The National Interest писало, что поставляемые Киеву истребители F-16 не повлияют на ход военного противостояния на Украине. Также самолеты назвали магнитами для российских ракет.