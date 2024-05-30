В США назвали F-16 на Украине магнитом для российских ракет

The National Interest: истребители F-16 поставили на Украину слишком поздно

Поставляемые Киеву истребители F-16 не повлияют на ход военного противостояние на Украине. Об этом сообщает издание The National Interest.

По словам обозревателя медиа Майи Карлин, Украина неоднократно просила прислать им истребители F-16. Однако сейчас появление этой военной техники выглядит слишком запоздалым, а количество переданных истребителей — незначительным.

Обозреватель The National Interest процитировала преподавателя Портсмутского университета в Великобритании, который назвал F-16 магнитом для российского оружия. Из-за того, что истребители не обладают выдающимися функциями незаметности, военная техника «при определенных условиях» будет побеждена более продвинутыми зенитно-ракетными системами С-400.

При этом Карлин называет F-16 золотым стандартом среди истребителей платформы четвертого поколения. Самолет может оставаться в воздухе дольше, чем его ближайшие аналоги, а также имеет девять точек подвески для ракет.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Киеву как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. «Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все», — подчеркнул Лавров.