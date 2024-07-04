Влияние скандалов на гонорар Кологривого оценили

Кинокритик Шпагин предположил, что Кологривый повысил гонорар из-за скандалов

Кинокритик Александр Шпагин объяснил скандальное поведение звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» актера Никиты Кологривого. Его цитирует издание «Страсти».

По мнению Шпагина, скандалы, в которых был замешан актер, могли быть устроены намеренно. «У меня сложилось такое впечатление, может быть, ложное, что Кологривый разыграл всю эту партию со своими безобразиями, скандалами, чтобы добиться большей известности и за счет этой всей дополнительной популярности еще больше срубить бабла. Поэтому неудивительно, что сейчас такой гонорар», — отметил кинокритик.

При этом он уточнил, что актер заслуживает те суммы, которые сейчас получает. «Здесь же в первую очередь дело в известности, а не в способностях. Вот Кологривый как раз "словил Бузову". Назовем это так. Отчасти он вполне заслуживает большие гонорары, потому что он талантливый актер. А после "Слова пацана" еще и популярный актер», — добавил Шпагин.

Ранее стало известно, что новый гонорар Никиты Кологривого составил сотни тысяч рублей. Отмечалось, что в сентябре 2023 года актер получал восемь тысяч рублей за участие в одном театральном спектакле.