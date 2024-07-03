Раскрыт новый гонорар Кологривого

Гонорар Кологривого в театре вырос до сотен тысяч рублей

Новый гонорар звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актера Никиты Кологривого составил сотни тысяч рублей. Об этом сообщила журналист Алена Мартынова в своем Telegram-канале.

Мартынова сообщила, что в сентябре 2023 года Кологривый получал восемь тысяч рублей за участие в одном театральном спектакле. Сейчас за постановку «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады артист заработал в десятки раз больше.

Журналистка отметила, что на премьере спектакля «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады наблюдался аншлаг. Постановку представили зрителям 2 июля. Спектакль посвящен жизни и творчеству поэта Владимира Маяковского. В основу сюжета легла автобиография Маяковского «Я сам», которую дополнили его стихи и поэмы.

Ранее Кологривый признался, что потерял роли после пьяного дебоша в баре Новосибирска.