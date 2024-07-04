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12:44, 4 июля 2024Ценности

Екатерину Варнаву в купальнике сравнили в сети с Пенелопой Крус

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава поделилась снимком в откровенном наряде и восхитила фанатов в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman разместила серию снимков, на которых позировала перед фотографом в белом слитном купальнике на широких бретелях. Помимо этого, знаменитость надела босоножки на каблуках, дополнив образ большим количеством украшений на шее и запястьях.

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Поклонники оценили актрису в комментариях под постом, сравнив ее с актрисой Пенелопой Круз. «Я подумала, что это Пенелопа Крус», «Какая ты красивая», «Пенелопа Крус», «Шикарная Екатерина», «С каждый разом, казалось бы, куда еще краше, а она», «Екатерина, вы богиня», «Восхищение. Подумала, что Пенелопа Крус», «Нереально красивая», «Идеальная», «Ну что это за роскошь», — написали они.

В июне Варнава поделилась снимком в нижнем белье. На размещенном фото звезда предстала в комплекте нижнего белья телесного цвета, состоящем из бюстгальтера, трусов с высокой посадкой и корсета.

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      Екатерина Ештокина
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