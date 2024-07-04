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22:13, 4 июля 2024Бывший СССР

Во Франции раскрыли число вступивших в ВСУ заключенных

Le Monde: в ряды ВСУ вступили 5,5 тыс. заключенных

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже пополнили 5,5 тысячи заключенных. Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Отмечается, что вступившие в ряды ВСУ заключенные имеют те же права, что и обычные солдаты, кроме отпуска. Это связано с риском возможного побега осужденных.

Отбывавший наказание за кражу металла Андрей Липский рассказал изданию, что после прохождения учебно-тренировочного лагеря он вступил в подразделение, составленное из других осужденных.

Ранее командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ Дмитрий Кухарчук рассказал об ожидании офицерами пополнения из числа заключенных. По его словам, ВСУ ждут осужденных из-за критической нехватки личного состава.

Кроме того, заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая заявляла, что ряды ВСУ пополнили порядка трех тысяч заключенных. По оценкам чиновника, всего в ряды украинской армии могут вступить до пяти тысяч осужденных.

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      Евгений Силаев
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