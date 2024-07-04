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20:29, 4 июля 2024Забота о себе

Врач предостерегла от употребления некоторых продуктов на завтрак

Гастроэнтеролог Зарубина призвала отказаться от употребления кофе натощак

Фото: Celina / Unsplash

Во время завтрака следует отказаться от каш быстрого приготовления и кофе, рассказала гастроэнтеролог Евгения Зарубина. От употребления некоторых популярных продуктов и напитков врач предостерегла в комментарии «Газете.Ru».

Доктор призвала отказаться от употребления кофе натощак, так как напиток стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую. Также кофе может стать причиной изжоги у некоторых людей, провоцировать ощущение тяжести. Такое же негативное воздействие на ЖКТ оказывают и многие соки, добавила специалистка.

Употребление простых углеводов по утрам провоцирует скачок глюкозы в крови, добавила врач. Поэтому на завтрак не следует есть белый хлеб и сдобу. Кашу быстрого приготовления Зарубина также назвала неподходящим для завтрака блюдом. Она объяснила, что этот продукт подвергается сильной обработке, из-за чего теряет полезные свойства.

Овощи и фрукты тоже лучше не есть натощак. Большинство из них отличается высоким содержанием кислот и грубой клетчатки и провоцирует раздражение слизистой желудка

Доктор также объяснила, почему бесполезно есть по утрам кисломолочные продукты. По ее словам, соляная кислота концентрируется в желудке по утрам и уничтожает все полезные бактерии кисломолочных продуктов. Йогурты, кефир и подобные изделия больше подходят для дневных перекусов, заключила Зарубина.

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Ранее диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков предупредил любителей завтракать с телефоном об опасных последствиях этой привычки. Он объяснил, что из-за этого могут возникнуть проблемы с ЖКТ.

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