Захарова предсказала судьбу ПА ОБСЕ без России

Захарова: без России ПА ОБСЕ рискует стать политическим рудиментом

После приостановки участия России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) организация рискует стать политическим рудиментом. Судьбу платформы без России предсказала официальный представитель МИД страны Мария Захарова в заявлении на сайте ведомства.

«ПА ОБСЕ все в большей степени уходит от своего основного предназначения — платформы для межпарламентского диалога, а с приостановкой участия российской делегации ее работа вообще рискует стать политическим рудиментом», — сказала дипломат.

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли заявление о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ. Депутат Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что для России это вопрос не экономии, а принципа, поскольку она не может и не должна тратить деньги на билеты в русофобский цирк, в который превратилась ассамблея.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что приостановка участия России в ПА ОБСЕ — вынужденная мера, которая может быть пересмотрена, если руководство организации обеспечит условия для равноправного и взаимоуважительного диалога.