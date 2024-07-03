В России назвали причины приостановки участия в ПА ОБСЕ

Сенатор Карасин назвал приостановку участия России в ПА ОБСЕ вынужденной

Приостановка участия России в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) — вынужденная мера, которая может быть пересмотрена, если руководство организации обеспечит условия для равноправного и взаимоуважительного диалога, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Причины решения он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли постановление о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

«Российская Федерация долго терпела. Делегацию, а в нее входили депутаты Госдумы и сенаторы, уже на протяжении последних трех лет не пускают на заседания Парламентской ассамблеи, не дают визы, как было и в этот раз. Сейчас как раз Парламентская ассамблея ОБСЕ заседает в Бухаресте — в визах нам в довольно-таки хамской форме было отказано. И ведут себя руководители Парламентской ассамблеи и очень многие представители парламентских кругов западных стран, скажем так, в стиле дворовых хулиганов, устраивают антироссийскую истерию, все это превращается в такой русофобский шабаш, тотальная украинизация повестки дня», — поделился сенатор.

Принято решение, что больше терпеть подобного рода издевательства и глумление над духом парламентаризма мы не намерены. Мы приостанавливаем свое членство. Это значит, что мы будем готовы вернуться, когда атмосфера будет приемлемой для всех участников, а не только для оголтелых противников России Григорий Карасин сенатор

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о ПА ОБСЕ, заявлял, что Россия не будет финансировать «шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам». Приостановку участия России в ПА ОБСЕ поддержала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.