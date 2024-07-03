Россия приостановила участие в одной международной организации

ГД и СФ приняли проект заявления о приостановке участия России в работе ПА ОБСЕ

Госдума и Совет Федерации приняли заявление о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом сообщил глава российской делегации в ПА ОБСЕ, депутат Госдумы Петр Толстой в Telegram-канале.

«С уходом России бюджет ПА ОБСЕ потеряет 6 процентов финансовых поступлений. Кто-то скажет, мол, немного. Для нас это вопрос не экономии, а принципа. Россия не может и не должна тратить деньги на билеты в русофобский цирк, в который превратилась ассамблея», — написал Толстой.

По его словам, Россия в дальнейшем должна проанализировать целесообразность своего членства и в других международных организациях. В качестве примера он привел Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Международный олимпийский комитет (МОК).

28 июня в Госдуму внесли проект заявления о приостановке работы делегации России в ПА ОБСЕ. Депутаты объяснили принятое решение тем, что призывы Москвы к ассамблее и ее членам вернуться к равноправному диалогу остались без понимания. При этом, как сообщалось, Россия готова рассмотреть возможность вернуться к работе в ассамблее при условии «пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов».

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о ПА ОБСЕ, заявлял, что Россия не будет финансировать «шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам». Приостановку участия России в ПА ОБСЕ поддержала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.