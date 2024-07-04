Захарова прокомментировала сообщения о скором возвращении посла России в США

Захарова о возвращении из США посла России: решения о смене принимает президент

Решения о смене послов принимает президент. Так сообщения о возвращении российского посла в США Анатолия Антонова в Россию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«У каждого могут быть свои личные планы. Решения же о назначении и смене послов принимает президент», — отметила дипломат.

Ранее появилась информация о том, что посол России в США, вероятно, в скором времени вернется в Москву. Такой вывод можно сделать по содержанию его телеграммы по случаю 30-летия ПИР-Центра. В конце письма Антонов от руки написал, что его командировка заканчивается.