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14:57, 4 июля 2024Мир

Захарова прокомментировала сообщения о скором возвращении посла России в США

Захарова о возвращении из США посла России: решения о смене принимает президент
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Решения о смене послов принимает президент. Так сообщения о возвращении российского посла в США Анатолия Антонова в Россию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«У каждого могут быть свои личные планы. Решения же о назначении и смене послов принимает президент», — отметила дипломат.

Ранее появилась информация о том, что посол России в США, вероятно, в скором времени вернется в Москву. Такой вывод можно сделать по содержанию его телеграммы по случаю 30-летия ПИР-Центра. В конце письма Антонов от руки написал, что его командировка заканчивается.

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      Семен Александров
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