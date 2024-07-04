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11:29, 4 июля 2024Интернет и СМИ

В офисе Зеленского высказались об интервью с Такером Карлсоном

Пресс-секретарь Никифоров опроверг интервью Зеленского с Такером Карлсоном
СюжетИнтервью Путина Такеру Карлсону

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг интервью политика с американским журналистом Такером Карлсоном. Комментарий приводит издание «Страна.ua».

«Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», — высказался представитель офиса Зеленского.

Карлсон анонсировал интервью с украинским лидером в соцсети X. Журналист написал, что цель предстоящей беседы — донести до американцев информацию о конфликте на Украине, который «полностью меняет положение их страны в мире».

В начале февраля Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Их беседа продолжалась два часа шесть минут, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов собеседника. За несколько часов публикация с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров. Кроме того, Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях.

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      Маргарита Щигарева
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