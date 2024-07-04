Карлсон анонсировал интервью с Зеленским. Американский журналист добивался этого интервью два года

Взявший интервью у Путина журналист Карлсон анонсировал беседу с Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Журналист отметил, что пытался добиться согласия украинского лидера на интервью в течение двух лет. По его словам, цель предстоящей беседы — донести до американцев информацию о конфликте на Украине, который «полностью меняет положение их страны в мире». «Мы надеемся, что это произойдет скоро», — добавил Карлсон.

Точная дата выхода беседы не раскрывается. Также не ясно, записано ли интервью или этому только предстоит случиться.

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин отреагировала на анонс интервью. Она предложила задать политику вопрос о том, куда делись выделенные Вашингтоном деньги для Украины.

Спроси Зеленского, где наши деньги. От лица американского народа Марджори Тейлор Грин конгрессвуман

Грин также попросила Карлсона передать Зеленскому, чтобы он поскорее заключил мирное соглашение с Россией.

В феврале Карлсон прилетал в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Беседа продлилась 2 часа 7 минут и 18 секунд. Первый вопрос американского журналиста был о возможном ударе США по России. За несколько часов запись с видео набрала десятки миллионов просмотров, а Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях.

Карлсон нелестно отзывался о Зеленском

Еще в годы работы на телеканале Fox News Карлсон нелестно отзывался о Зеленском. В частности, журналист сравнил внешний вид президента с менеджером стриптиз-клуба и обвинил его в выкачивании денег из «рушащейся экономики» США. «Удивительно, но никто его не выгнал — наоборот, все заискивают перед ним и вручают ему еще больше миллиардов», — возмутился он.

Позднее Карлсон продемонстрировал несколько фрагментов из видеообращений украинского лидера. «Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор», — отметил он. Журналист обратил внимание, что Зеленский уже не просит денег у Конгресса, а требует. Также он описал Зеленского как «наглого и избалованного ребенка, требующего подарков на Рождество».

Зеленский «вспомнил» русский язык для общения с журналистами

25 мая Зеленский дал интервью журналистам из стран Средней Азии. В этом общении он, в частности, назвал скучными разговоры о своей нелегитимности после отказа проводить в срок президентские выборы, а также вновь отказался от предложений о прекращении огня даже несмотря на то, что подобное ему якобы предлагал лидер одной из стран.

Интервью Зеленский дал на русском языке, о чем его попросили сами среднеазиатские журналисты, так как «страны Центральной Азии русскоговорящие». Украинский лидер согласился, при этом отметив, что в стране «в какой-то момент очень сложно стало говорить по-русски».