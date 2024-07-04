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01:40, 4 июля 2024Мир

Карлсону предложили вопрос для Зеленского

Конгрессвумен Грин попросила Карлсона спросить Зеленского о деньгах граждан США

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин отреагировала в соцсети X на анонсированное американским ведущим Такером Карлсоном интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским и предложила задать политику вопрос о том, куда делись выделенные Киеву деньги граждан США.

«Спроси Зеленского, где наши деньги. От лица американского народа», — написала конгрессвумен. Грин также попросила Карлсона передать Зеленскому, чтобы он поскорее заключил мирное соглашение с Россией.

Ранее Карлсон рассказал, что пытался добиться согласия украинского лидера на интервью в течение двух лет. По его словам, цель предстоящей беседы — донести до американцев информацию о конфликте на Украине, который «полностью меняет положение их страны в мире».

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      Маргарита Пименова
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