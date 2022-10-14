Ведущий Fox News Карлсон обвинил Зеленского в наглости

Ведущий Fox News Карлсон назвал Зеленского наглым иностранцем за просьбу к Западу

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за просьбу к Западу о материальной помощи. Выступая на канале, он назвал главу страны «иностранцем в футболке» и обвинил его в наглости. Фрагмент эфира доступен на YouTube.

«Какой-то наглый иностранец в футболке требует деньги на свои критически важные экономические нужды. У нас тоже есть критически важные экономические нужды, приятель», — заявил Карлсон. Он задался вопросом, «с каких пор» Зеленский может претендовать на американскую казну.

Телеведущий также выразил уверенность в том, что США «ничего не должны» украинскому президенту. Помимо того, он сравнил Зеленского с избалованным ребенком, требующим подарков на Рождество.

Зеленский запросил у международных партнеров дополнительные кредиты, выступая на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда. В частности, политик заявил, что на восстановление энергетической инфраструктуры и расширение поставок энергии в Европу стране необходим целевой кредит в размере двух миллиардов долларов.

Карлсон в прошлом неоднократно критиковал Зеленского. Ранее он обвинил президента Украины в желании распространить свои методы управления государством на США. Ведущий выразил уверенность в том, что Зеленский намерен экспортировать цензуру. Помимо того, Карлсон призывал проверить счета политика.