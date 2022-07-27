Президента Украины Зеленского уличили в желании экспортировать цензуру в США

Президент Украины Владимир Зеленский желает распространить свои методы управления государством на США. На это указал журналист телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson).

Он уличил украинского лидера в намерении экспортировать цензуру. По его мнению, на это указывает создание на Украине черного списка «российских пропагандистов», в котором оказались некоторые американцы, включая действующего сенатора Рэнда Пола и журналист Гленн Гринвальд.

Карлсон напомнил, что Зеленский фактически запретил на Украине работу оппозиционных партий и телеканалов. «Теперь украинское правительство решило, что может ввести цензуру в нашей стране», — сказал он.

Ранее стало известно о тайном указе президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства страны олигарха Игоря Коломойского, а также политиков Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана. Рабиновичу пригрозили делом о госизмене, а у Корбана изъяли паспорт, когда тот безуспешно пытался въехать на территорию Украины.

