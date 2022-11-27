Американский ведущий возмутился поведением Зеленского
Американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон возмутился поведением президента Украины Владимира Зеленского, который, по словам журналиста, постоянно выпрашивает материальную поддержку у США. Его заявление опубликовано на сайте телеканала.
Телеведущий указал, что экономика Соединенных Штатов «падает на дно» из-за помощи Киеву, объем которой на сегодня превысил 90 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что эта сумма вдвое больше той, которую Вашингтон ежегодной тратил в Афганистане. «Но Зеленскому этого все равно мало. Он не просит деньги у американского конгресса. Он требует их», — сказал Карлсон.
Журналист продемонстрировал несколько фрагментов из видеообращений украинского лидера. «Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор, требующий от нас деньги», — отметил он.
Ранее в США заявили, что поставки боеприпасов на Украину истощают запасы на Западе неумолимыми темпами. Уточнялось, что правительство западных стран «от Оттавы до Осло» стараются найти способ, как быстрее закупать и создавать новое оружие.