Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал Зеленского, назвав его коррумпированным диктатором

Американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон возмутился поведением президента Украины Владимира Зеленского, который, по словам журналиста, постоянно выпрашивает материальную поддержку у США. Его заявление опубликовано на сайте телеканала.

Телеведущий указал, что экономика Соединенных Штатов «падает на дно» из-за помощи Киеву, объем которой на сегодня превысил 90 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что эта сумма вдвое больше той, которую Вашингтон ежегодной тратил в Афганистане. «Но Зеленскому этого все равно мало. Он не просит деньги у американского конгресса. Он требует их», — сказал Карлсон.

Журналист продемонстрировал несколько фрагментов из видеообращений украинского лидера. «Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор, требующий от нас деньги», — отметил он.

Ранее в США заявили, что поставки боеприпасов на Украину истощают запасы на Западе неумолимыми темпами. Уточнялось, что правительство западных стран «от Оттавы до Осло» стараются найти способ, как быстрее закупать и создавать новое оружие.