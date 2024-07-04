Центробанк понадеялся снизить инфляцию до желаемого уровня через год

Зампред ЦБ Заботкин спрогнозировал снижение инфляции до 4 процентов через год

Снижение инфляции в России до таргетного уровня, то есть до четырех процентов, можно ожидать в середине или второй половине 2025 года. Такой прогноз дал заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, передает РИА Новости.

По его словам, возвращение роста цен к целевому значению является частью прогноза регулятора. Он также отметил, что в 2024 году пик инфляции должен прийтись на июль.

Отдельно Заботкин сообщил, что на заседании совета директоров ЦБ, которое состоится 26 июля, его участники рассмотрят повышение ключевой ставки до 17 или 18 процентов.

К ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор подталкивают все факторы, которые считаются основными. Среди них неизменно высокий уровень кредитования, рост инфляционных ожиданий и наблюдаемой инфляции, а также ускорение роста цен в оценках Росстата. Накануне ведомство сообщило, что в годовом выражении инфляция ускорилась до 9,22 процента.