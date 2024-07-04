В России спрогнозировали пик роста цен

Банк России: годовая инфляция достигнет пика в июле

Годовая инфляция начнет снижаться в конце лета и начале осени. Такой прогноз сделал заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин. Его цитирует ТАСС.

По его словам, пик годовой инфляции будет наблюдаться в июле, в том числе из-за роста тарифов на ЖКУ, которые год назад не повышали. Постепенное снижение инфляции начнется с августа-сентября.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала, что регулятор примет все меры в борьбе за низкую и предсказуемую инфляцию. В противном случае российская экономика рискует остаться без так необходимых ей долгосрочных кредитов.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отмечают, что в июне рост цен ускорился и ждать замедления инфляции пока не приходится. Предполагается, что добиться четырехпроцентной инфляции стало почти невозможно.