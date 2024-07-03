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16:34, 3 июля 2024Экономика

Набиуллина заявила о борьбе за предсказуемую инфляцию

Набиуллина: для достижения низкой инфляции Банк России примет все меры

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Центральный банк (ЦБ) России примет все меры для достижения низкой и предсказуемой инфляции. Об этом заявила его председатель Эльвира Набиуллина, выступая на пленарной сессии Финансового конгресса. Ее высказывание цитирует ТАСС.

Она подчеркнула, что резкое снижение ключевой ставки и непредсказуемая высокая инфляция могут уничтожить долгосрочные кредиты, в которых нуждается российская экономика.

«Инфляция действительно абсолютно вредна экономически и социально, и мы будем делать все для того, чтобы она была предсказуемо низкой, и на этой базе было устойчивое экономическое развитие», — сказала Набиуллина.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, что именно из-за ситуации с инфляцией Центробанк России едва ли снизит ключевую ставку до конца 2024 года.

На июньском заседании ЦБ внезапно оставил ключевую ставку на уровне 16 процентов. Позже, 20 июня, регулятор предупредил, что 26 июля может резко повысить ее. По данным Центробанка, рост кредитования в России пока сильно не замедлился, а значит, денежно-кредитная политика недостаточно жесткая.

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