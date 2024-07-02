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17:13, 2 июля 2024Экономика

Вероятность снижения ключевой ставки в России оценили

Экономист Остапкович: в июле Банк России однозначно повысит ключевую ставку

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

До конца 2024 года едва ли стоит ждать снижения ключевой ставки Центрального банка России. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Его прогноз приводит «Москва 24».

Эксперт уверен, что в июле 2024 года ставка непременно вырастет. Скорее всего, с 16 до 17-18 процентов. Так регулятор реагирует на ситуацию с инфляцией, а фундаментальных причин для снижения ставки пока не видно. Таким образом, до конца 2024 года она останется как минимум на июльском уровне, отмечает экономист.

На последнем заседании совета директоров ЦБ РФ 7 июня ставку сохранили на уровне 16 процентов. Представители регулятора констатировали, что спрос в России серьезно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Чтобы инфляция вернулась к целевому уровню в четыре процента, высокую ставку будут удерживать еще продолжительное время.

Позже, 25 июня, регулятор зафиксировал, что инфляционные ожидания россиян в начале лета продолжили расти. К июню они увеличились с 11,7 до 11,9 процента. В ЦБ РФ видят в этом еще один довод в пользу повышения ключевой ставки.

Также ЦБ предупредил, что, возможно, 26 июля ставка будет резко повышена. Там отметили, что пока не видят серьезного замедления темпов кредитования, а значит, денежно-кредитная политика регулятора, возможно, недостаточно жесткая.

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