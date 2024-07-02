Вероятность снижения ключевой ставки в России оценили

Экономист Остапкович: в июле Банк России однозначно повысит ключевую ставку

До конца 2024 года едва ли стоит ждать снижения ключевой ставки Центрального банка России. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Его прогноз приводит «Москва 24».

Эксперт уверен, что в июле 2024 года ставка непременно вырастет. Скорее всего, с 16 до 17-18 процентов. Так регулятор реагирует на ситуацию с инфляцией, а фундаментальных причин для снижения ставки пока не видно. Таким образом, до конца 2024 года она останется как минимум на июльском уровне, отмечает экономист.

На последнем заседании совета директоров ЦБ РФ 7 июня ставку сохранили на уровне 16 процентов. Представители регулятора констатировали, что спрос в России серьезно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Чтобы инфляция вернулась к целевому уровню в четыре процента, высокую ставку будут удерживать еще продолжительное время.

Позже, 25 июня, регулятор зафиксировал, что инфляционные ожидания россиян в начале лета продолжили расти. К июню они увеличились с 11,7 до 11,9 процента. В ЦБ РФ видят в этом еще один довод в пользу повышения ключевой ставки.

Также ЦБ предупредил, что, возможно, 26 июля ставка будет резко повышена. Там отметили, что пока не видят серьезного замедления темпов кредитования, а значит, денежно-кредитная политика регулятора, возможно, недостаточно жесткая.