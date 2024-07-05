Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:36, 5 июля 2024Путешествия

Частный самолет совершил жесткую посадку на озере в России

Частный самолет «Борей» совершил грубую посадку на озеро Валлас в Карелии

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Карелии российский частный самолет «Борей» совершил жесткую посадку на озеро Валлас. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что на борту лайнера были пилот и пассажир, оба они выжили и отказались от госпитализации. Трое спасателей эвакуировали их вертолетом Ми-8Т, а вечером доставили в Петрозаводск.

Причина случившегося пока не называется. «Росавиация классифицировала грубую посадку как аварию», — написал Кореняко. Он добавил, что ведомство займется расследованием авиаинцидента. Кроме того, проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ранее у самолета «Уральских авиалиний» возникла проблема с автопилотом на рейсе из Минвод в Москву. Лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В России изучили устройство боеприпаса ATACMS. Что удалось узнать о работе американской ракеты?

      Подписавшего контракт с Минобороны россиянина освободили от наказания за кражу

      В России резко выросло производство вина

      Глава Севастополя заявил об уничтожении воздушных целей над морем

      В России ученые захотели ускорить регенерацию костей с помощью растения

      В московском аэропорту таможенники пресекли контрабанду 40 тысяч евро из Сербии

      В России подорожало приготовление традиционного летнего супа

      Маневры «Ярсов» показали на видео

      Найден способ быстро улучшить самочувствие после употребления алкоголя и жирной пищи

      На Украине трех девушек задержали за селфи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше