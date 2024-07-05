У самолета с россиянами на борту возникли проблемы с автопилотом в небе

У летевшего в Москву самолета возникли проблемы с автопилотом

У самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» возникли проблемы с автопилотом в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Минеральных Вод в Москву Airbus А-320 в среду, 3 июля. Командир воздушного судна доложил о проблеме с автопилотом и принял решение вернуться на аэродром вылета.

Отмечается, что лайнер благополучно приземлился в Минводах. Никто не пострадал.

Ранее пилотов самолета другой российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился на борту следовавшего из Минска в Москву Boeing 737-800.