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09:17, 5 июля 2024Путешествия

У самолета с россиянами на борту возникли проблемы с автопилотом в небе

У летевшего в Москву самолета возникли проблемы с автопилотом

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

У самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» возникли проблемы с автопилотом в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Минеральных Вод в Москву Airbus А-320 в среду, 3 июля. Командир воздушного судна доложил о проблеме с автопилотом и принял решение вернуться на аэродром вылета.

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Отмечается, что лайнер благополучно приземлился в Минводах. Никто не пострадал.

Ранее пилотов самолета другой российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился на борту следовавшего из Минска в Москву Boeing 737-800.

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      Фариза Бацазова
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