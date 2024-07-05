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14:11, 5 июля 2024Мир

Эрдоган заявил о разжигании Западом третьей мировой войны

Президент Турции Эрдоган: страны Запада провоцируют начало третьей мировой войны

Фото: Umit Bektas / Reuters

Некоторые западные страны своими подходами к региональным конфликтам провоцируют начало третьей мировой войны, в то время, как президент России Владимир Путин говорит о мире. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает агентство Anadolu.

«К сожалению, некоторые страны Запада и определенные круги разжигают конфликт еще больше. Их подходы ведут к началу третьей мировой войны. Торговцам оружием нужен рынок. А рынок торговцев оружием — это Запад», — отметил турецкий лидер.

При этом Эрдоган отметил последние заявления Путина, указав на то, что российский президент выступает за мир.

Ранее канцелярия Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что конкретной даты планируемого визита Владимира Путина в Турцию пока нет. Уточняется, что на переговорах с российским президентом в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся 3-4 июля в Астане, турецкий лидер пригласил его с визитом в Турцию «в ближайшее время».

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      Дарья Устьянцева
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