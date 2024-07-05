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10:55, 5 июля 2024Мир

В канцелярии Эрдогана высказались о визите Путина в Турцию

Канцелярия Эрдогана: конкретной даты планируемого визита Путина в Турцию нет

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Конкретной даты планируемого визита президента России Владимира Путина в Турцию пока нет. Об этом заявили в канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на переговорах с Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся 3-4 июля в Астане, Эрдоган пригласил его с визитом в Турцию в ближайшее время.

«Нет, пока речи о какой-либо конкретной дате не идет. Мы сообщим», — уточнили в канцелярии.

Ранее Путин согласился принять предложение своего коллеги посетить Турцию в рамках официального визита. По словам российского лидера, несмотря на сложности текущего момента в мире, совместные крупные проекты Москвы и Анкары «реализуются по плану».

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      Виктория Кондратьева
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