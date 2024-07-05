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06:23, 5 июля 2024Силовые структуры

Генпрокуратура захотела отобрать элитную недвижимость у экс-сотрудника СК. Ранее его обвинили во взяточничестве

Генпрокуратура хочет конфисковать активы полковника ЦА CК России Киреева

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Генеральная прокуратура (ГП) России хочет конфисковать активы экс-сотрудника центрального аппарата Следственного комитета (СК) Александра Киреева, обвиняемого во взяточничестве.

Иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина принял к производству Хорошевский районный суд Москвы. Ответчиками по нему выступают уроженец Генераловского хутора Волгоградской области Александр Киреев и его родители.

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Киреев занимал целый ряд ответственных должностей в СК

Полковник юстиции Киреев служил в центральном аппарате СК 12 лет, где занимал целый ряд ответственных должностей, в том числе проводил служебные проверки своих коллег.

Генпрокуратура заинтересовалась активами семьи Киреева, надзирая за расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя восьмого отдела (служебных проверок) управления кадров СК.

В его рамках Кирееву инкриминируют организацию преступного сообщества с использованием служебного положения, три эпизода покушения на особо крупные взятки и мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, он был одним из главных фигурантов так называемого дела решальщиков. Обвиняемые организовали аресты владельцев крупной компании Merlion, а затем вымогали у них миллиардные суммы за освобождение и прекращение уголовного преследования.

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Полковник активно скупал недвижимость и оформлял на родителей

За годы службы в Следственном комитете Киреев предоставлял налоговые декларации, согласно которым его официальный доход с 2011 по 2022 год составил более 21 миллиона рублей. Его жена дохода не имела и занималась воспитанием двоих детей.

Надзорное ведомство обратило внимание, что с 2016 года Киреев начал скупать недвижимость, регистрируя ее на своих родителей.

Так, в 2016 году он приобрел квартиру на Большой Набережной улице Москвы стоимостью 17,6 миллиона рублей, две квартиры за 26,2 миллиона и 19,2 миллиона рублей в элитном ЖК на Хорошевском шоссе, апартаменты на 3-й Хорошевской улице стоимостью 32,6 миллиона рублей и четыре машино-места на 8,2 миллиона рублей. В 2021 году часть объектов полковник Киреев продал.

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Родители Киреева тоже покупали дорогую недвижимость

Родители офицера заявляли, что приобрели недвижимость на собственные сбережения, а также материально помогали сыну. Однако, по оценкам прокуроров, их расходы намного превышали совокупные доходы, за 20 лет составившие всего 25 миллионов рублей без учета повседневных расходов. Траты же на недвижимость превысили 98 миллионов рублей. Кроме того, родители Киреева израсходовали более семи миллионов рублей на автомобили.

Кроме того, Киреевы-старшие в 2004 году приобрели участок с жилым домом в Солнечногорске кадастровой стоимостью 12,8 миллиона рублей, в 2010-м — квартиру на улице Берзарина в Москве за 13 миллионов рублей, а в 2012 году купили участок в Сергиевом Посаде за 400 тысяч рублей, на котором построили дом за семь миллионов рублей.

По мнению Генпрокуратуры, полковник Киреев посвятил себя «не честной службе в Следственном комитете Российской Федерации, а коррупционному обогащению себя, своих родственников и лиц, состоящих с ним в близких отношениях». Ведомство требует конфисковать оставшуюся у семьи недвижимость и взыскать с нее 26 миллионов рублей как эквивалент стоимости проданных объектов.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал на два месяца командира бригады ВДВ гвардии полковника Артема Городилова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

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      Марина Совина
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