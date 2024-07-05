ТАСС: Индия получила 35 тысяч российских АК-203

Минобороны Индии получило партию в 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203, выпущенных на совместном российско-индийском предприятии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителей госкорпорации «Ростех», российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, зарегистрированное и расположенное в Индии, произвело 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203, которые были переданы ВС Индии. Отмечается, что АК-203 производятся на сертифицированном оборудовании с соблюдением эксклюзивных российских технологий изготовления.

Производство АК-203 в Индии запущено в рамках программы Make In India и «Самодостаточная Индия», которая включает трансфер технологий и полная локализация выпуска автоматов. Как сообщает гендиректор «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, на завод Korwa Ordnance Factory было доставлено все необходимое оборудование, что позволило в оговоренные сроки произвести и поставить Министерству обороны Индии партию АК-203.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» запустит в Индии производство пороха для танковых бронебойных снарядов «Манго».