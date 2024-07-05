Испания в овертайме обыграла Германию и вышла в полуфинал Евро-2024

Испания благодаря голу в овертайме обыграла Германию и вышла в полуфинал Евро

Испания обыграла Германию в 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 5 июля, в Штутгарте, основное время завершилась со счетом 1:1. Испанцев на 51-й минуте вывел вперед Дани Ольмо. Равенство на 89-й минуте восстановил Флориан Вирц, после чего игра перешла в дополнительное время.

В первом овертайме команды не смогли отличиться. В конце второго овертайма решающий мяч забил испанец Микель Мерино.

В полуфинале испанцы сыграют с победителем матча между Францией и Португалией. Они встретятся позднее в пятницу, 5 июля.

Финал чемпионата Европы состоится 14 июля в Берлине. Действующим обладателем титула является Италия, которая прекратила борьбу на нынешнем турнире.