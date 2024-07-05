Певица Кэти Перри снялась в откровенном боди в виде американского флага

Певица Кэти Перри снялась в откровенном боди с принтом американского флага. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в наряде, частично прикрывающем ее грудь. При этом она продемонстрировала подтянутый тело с кубиками пресса и бицепс.

Свой образ звезда дополнила красной косынкой в горох, укладкой и ярким макияжем. В качестве украшений она выбрала блестящие серьги.

Ранее в июле Кэти Перри сняли в бикини после слухов о приеме «Оземпика». Знаменитость с мужем Орландо Блумом попала в объективы папарацци на парковке. На размещенных кадрах исполнительница предстала после похудения в коричневом бикини и светлой удлиненной рубашке.