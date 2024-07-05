Контракт российского игрока назвали одним из худших на рынке НХЛ

Daily Faceoff назвал контракт Задорова с «Бостоном» одним из худших на рынке НХЛ

Контракт российского игрока Никиты Задорова с клубом «Бостон Брюинс» назвали одним из худших на рынке Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Антирейтинг опубликован на сайте Daily Faceoff.

Шестилетнее соглашение с защитником с зарплатой пять миллионов долларов в год было подписано в первый день открытия рынка свободных агентов, 1 июля. По мнению издания, «Бостон» переплатил за россиянина. «Они платят большие деньги за такого игрока, как Задоров, когда на самом деле им следует искать следующего Задорова, который будет стоить гораздо меньше», — говорится в материале.

Задоров в сезоне-2023/2024 выступал за «Калгари Флэймс» и «Ванкувер Кэнакс», куда был обменян по ходу турнира. В регулярном чемпионате он провел 75 матчей, в которых забросил 6 шайб и сделал 14 результативных передач.

Задоров — воспитанник московского ЦСКА. Он выступает в Северной Америке с 2012 года. Помимо «Калгари» и «Ванкувера», россиянин играл за «Колорадо Эвеланш»,«Баффало Сейбрс», «Чикаго Блэкхокс», а также «Лондон Найтс» и «Сан-Антонио Рэмпэйдж».