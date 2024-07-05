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09:13, 5 июля 2024Наука и техника

Раскрыта польза отказа от мяса

The Lancet Planetary Health: отказ от мяса предотвратил тысячи случаев диабета

Фото: Pixabay

Ученые Эдинбургского университета и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл раскрыли, что сокращение потребления переработанного мяса на треть может предотвратить более 350 тысяч случаев диабета за десять лет. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Planetary Health. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Снижение потребления переработанного мяса в количестве, эквивалентном десяти ломтикам бекона, приведет к уменьшению числа случаев сердечно-сосудистых заболеваний и колоректального рака. Полезный для здоровья эффект объясняется связью между высоким уровнем потребления обработанного мяса и хроническими заболеваниями.

Исследователи использовали данные национального исследования здоровья Центров по контролю и профилактике заболеваний США для моделирования репрезентативной выборки взрослого населения США — так называемой микросимуляции. Этот метод позволил оценить влияние отказа от потребления большого количества обработанного и необработанного красного мяса на риск различных заболеваний.

Согласно результатам исследования, сокращение потребления переработанного мяса на 30 процентов предотвратит 360 тысяч случаев диабета, 92,5 тысячи случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 53,3 тысячи случаев колоректального рака за десятилетие.

Анализ также показал, что сокращение потребления как обработанного, так и необработанного красного мяса на 30 процентов приведет к значительному снижению заболеваемости диабетом (на 1 073 400 человек), сердечно-сосудистыми заболеваниями (на 382 тысячи человек) и раком прямой и толстой кишки (на 84,4 тысячи человек).

Сокращение потребления необработанного красного мяса на 30 процентов предотвращает больше случаев заболеваний по сравнению с потреблением обработанного мяса. Это объясняется тем, что среднесуточное потребление необработанного красного мяса было выше, чем обработанного: 47 граммов в день против 29 граммов в день соответственно.

Поскольку о влиянии употребления необработанного красного мяса на риск хронических заболеваний известно меньше, авторы считают, что эти оценки следует интерпретировать с осторожностью, и необходимы дополнительные исследования.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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