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09:25, 5 июля 2024Экономика

Москвичам спрогнозировали погоду на выходные

Синоптик Шувалов: 6 и 7 июля погода в Москве вернется в зону комфорта
СюжетЛивень в Москве

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Грядущие выходные в Москве принесут приятную прохладу. Прогноз погоды на 6 и 7 июля «Известиям» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Самый неспокойный, самый тревожный день у нас будет в пятницу, когда произойдет смена жаркой погоды на более прохладную», — рассказал специалист. Последний рабочий день выдастся дождливым со шквалистым ветром силой 25-27 метров в секунду.

На смену пятничным грозам придут безмятежные выходные. По данным синоптика, температура в эти дни опустится с 35-градусного зноя до плюс 23-25 градусов. «И это уже вполне терпимо, погода возвращается в зону комфорта», — отмечает Шувалов. В субботу залповых ливней не ожидается — по словам метеоролога, в выходные «стихия уймется». В воскресенье осадков в Москве и области не прогнозируется вовсе, столбики термометров не поднимутся выше плюс 25 градусов.

В пятницу, 5 июля, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин пообещал москвичам настоящую «погодную вакханалию». Вместе с ливнем местами в мегаполисе выпадет град, продолжатся ливни и ночью. Однако затем москвичи наконец испытают «райское наслаждение» после череды засушливых дней.

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      Виктория Клабукова
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