На участок российской пенсионерки упала купеческая стена

«Подъем»: в Чаплыгине на участок пенсионерки рухнула стена

В городе Чаплыгин (Липецкая область) на участок пенсионерки Тамары Татариновой рухнула 35-метровая стена. Об этом Telegram-каналу «Подъем» рассказала сама пострадавшая.

По ее словам, стена отделяла ее участок от пустыря. Татаринова неоднократно жаловалась на состояние объекта, но в местной администрации ей говорили, что это архитектурная неприкосновенность — остатки старой купеческой конюшни. Обрушение, сопровождавшееся жутким грохотом, произошло в пять часов утра. Под завалом оказался ротвейлер женщины. Его не удалось спасти. Еще кирпичи упали на грядки.

После случившегося к пенсионерке пришла девушка из местного комитета администрации района по управлению городским хозяйством, изучила документы межевания и пообещала, что вопрос будет решен. Однако после чиновница ушла в отпуск, и дело заглохло. Сейчас пенсионерка переживает, что на нее может упасть оставшаяся часть стены, пока она будет убирать завалы.

«В сад мне выходить неохота, там у меня цунами прошло», — призналась пострадавшая.

В конце июня в казанском комплексе «Пирамида» кирпичи обрушились на голову строителя. Это произошло во время демонтажа одной из стен. Пострадавший выжил, но отправился в больницу с полученными травмами.

До этого, в апреле 2024 года, рухнул потолок в квартире аварийного здания в Ростове-на-Дону. К счастью, обошлось без жертв. Между тем расселить этот дом обещали еще в 2018 году.