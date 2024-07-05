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16:17, 5 июля 2024Бывший СССР

На Украине обвинили Орбана в поездке в Москву без согласования с Киевом

МИД Украины: премьер Венгрии Орбан не обсуждал с Киевом поездку в Москву

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не обсуждал с Украиной официальный визит в Россию. В поездке в Москву без согласования с Киевом нового председателя Европейского союза (ЕС) обвинили в МИД Украины, сообщает ТАСС.

«В связи с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву 5 июля 2024 года, МИД отмечает, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что главным принципом мирных переговоров должна быть формула «ничего об Украине без Украины», и добавили, что урегулировать конфликт могут только шаги, предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите в Швейцарии.

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      Глеб Палехов
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