Назван самый дорогой курорт России

Tvil.ru: самым дорогим курортом в России для отдыха в июле оказался Абрау-Дюрсо

Самым дорогим курортом России для отдыха в июле назвали Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно данным аналитиков, заплатить за одну ночь отпуска в Абрау-Дюрсо в среднем придется восемь тысяч рублей. За ним в рейтинге последовал город Зеленоградск в Калининградской области, где проживание будет стоить примерно 7,4 тысячи рублей за сутки.

На третьем месте оказался поселок Листвянка на берегу озера Байкал в Иркутской области — средняя стоимость одной ночи в гостинице там обойдется в 6,5 тысячи рублей.

Также в список дорогих российских городов для отдыха попали Владивосток (в среднем 6,3 тысячи рублей за ночь), Суздаль (6,3 тысячи рублей), Архыз (около шести тысяч рублей), Сортавала (5,9 тысячи рублей), Домбай (5,8 тысячи рублей), Дивноморское (5,6 тысячи рублей) и Кабардинка (5,4 тысячи рублей).

Ранее эксперты сервиса назвали главным направлением для экономного отдыха в июле курорты полуострова Крым. Среди них, например, оказались поселок Николаевка, где можно найти жилье в среднем за 2192 рубля за ночь, и поселок Черноморское, где за ночь туристам придется отдать 2336 рублей.