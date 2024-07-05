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18:38, 5 июля 2024Забота о себе

Названы скрытые симптомы начинающегося алкоголизма

Daily Mail: частые простуды и низкое либидо могут быть признаками алкоголизма

Фото: Helena Yankovska / Unsplash

Частые простуды, низкое либидо и высокое давление могут быть признаками начинающегося алкоголизма. Скрытые симптомы этой проблемы публикует издание Daily Mail.

Клинический директор благотворительной организации в области здравоохранения Nuffield Health Натан Пенман предупредил, что признаком начинающегося алкоголизма является гипертония. По словам эксперта, из-за длительного употребления спиртных напитков сосуды сужаются, и сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы прокачивать кровь по всему телу, что и приводит к повышению артериального давления. Гипертония может увеличить риск сердечного приступа, инсульта и слабоумия.

Еще одним неочевидным симптомом алкоголизма Пенман назвал снижение интереса к сексу. Изначально спиртное оказывает стимулирующее воздействие на ответственные за либидо гормоны серотонин, дофамин и тестостерон, однако при систематическом злоупотреблении алкоголем их уровни начинают снижаться, объяснил эксперт. Это может привести к падению интереса к сексу, проблемам с фертильностью и достижением оргазма, к нарушениям менструального цикла, а также к импотенции.

Специалист по профилактике психического здоровья Лиза Ганн отметила, что признаками проблем с алкоголем могут быть постоянно плохое настроение и повышенная тревожность. Также избыток спиртного негативно сказывается на качестве сна и приводит к дефициту важных витаминов и микроэлементов, из-за чего человек постоянно чувствует себя усталым.

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Помимо этого, на чрезмерное потребление алкоголя, по словам экспертов, указывают нарушения зрения и ослабленная иммунная система и, как следствие, частые простуды и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович предупредила россиян о фатальных последствиях употребления алкоголя в жару. К ним она отнесла инфаркты и инсульты из-за того, что в жаркую погоду сосуды расширяются, и организму требуется больше влаги, чтобы избежать обезвоживания.

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      Наталья Обрядина
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