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21:08, 5 июля 2024Из жизни

Президента Колумбии заподозрили в интрижке с трансгендерной женщиной

Президента Колумбии Петро уличили в супружеской измене с трансгендерной женщиной

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Президента Колумбии Густаво Петро заподозрили в супружеской измене после 20 лет брака. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

Во время официального визита в Панаму президента заметили в обществе Линды Йепес — первой трансгендерной женщины в Колумбии, работающей телерепортером. На снятом журналистами видео Петро и Йепес держатся за руки и улыбаются. В сеть также попал снимок, на котором Петро фотографирует Йепес, позирующую ему в голубом платье без бретелек.

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Петро, которого пытались публично уличить в интрижке, отказался отвечать на вопросы о Йепес и обвинил своих оппонентов в использовании видео для разжигания ненависти. В соцсети X президент написал, что он «гетеросексуал», но с пониманием относится к выбору других людей.

По словам Густаво Петро, частная жизнь — это последний оплот свободы, и он будет оберегать эту свободу до тех пор, пока не простится с жизнью.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, считающийся одним из главных соперников Трампа и Байдена, сфотографировался с жареной собакой в руках. Метаданные снимка свидетельствуют, что он был сделан в 2010 году.

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      Антонина Черташ
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