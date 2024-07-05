Украинский военнопленный рассказал о принуждении подписать контракт с ВСУ

Военных, которые проходят срочную службу на Украине, заставляют подписывать контракты с ВСУ. Это делается для того, чтобы отправить военнослужащих в зону боевых действий, рассказал украинский военнопленный Валентин Позняков, пишет РИА Новости.

Мужчина был призван на срочную службу в 2021 году. Позняков служил 2,5 года в войсках радиоэлектронной борьбы на должности оператора. В декабре 2023 года его вынудили подписать контракт с ВСУ, причем бессрочный.

«Я пожалел, потому что моих пацанов отпустили через полгода, а я не знал, что отпустят, нам говорили, что нас будут держать до конца войны», — отметил пленный.

На вопрос, заставляли ли его подписывать контракт, Валентин Позняков ответил утвердительно. По словам пленного, половина его призыва подписали такие же документы.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины Вячеслав Курочкин рассказал о случаях огня по сослуживцам из-за плохой координации в украинской армии. По его словам, он два раза в течение своей службы стрелял по другим военнослужащим ВСУ.

Кроме того, пленный военнослужащий 122-й бригады территориальной обороны ВСУ Игорь Жуковский ранее рассказал, что ВСУ перебросили на авдеевское направление необученных новобранцев.